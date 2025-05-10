Эдуард Мор: «Спартаку» полегче играть с такими командами, как «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с московским «Динамо» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится в воскресенье, 11 мая, начало — в 19:30 мск.

«Спартаку» не даются игры, где у соперника командная игра, тренерские команды. Но с такими командами, как «Динамо», «Спартаку» играть полегче. Будет голевой матч, потому что именно так проходит большинство их очных встреч. Для меня фаворит «Спартак», потому что тот же тренер, будет реакция после ничьей в Воронеже. По стилю «Динамо» очень подходит «Спартаку», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.