«Что на табло, то и заслужили». Тренер «Химок» Адиев высказался о матче с «Оренбургом»

Исполняющий обязанности главного тренера подмосковных «Химок» Магомед Адиев прокомментировал ничейный результат матча с «Оренбургом» (1:1) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

— Первые 10-15 минут прошли с преимуществом хозяев. Мы приспосабливались к искусственному полю, допускали технические ошибки. Потом привыкли, неплохо комбинировали минут 25-30, имели подходы и моменты. К сожалению, второй тайм начался на встречных курсах, и в одной из атак «Оренбург» забил. Игра потеряла цельность, тактические аспекты отошли на второй план, но с помощью замен нам удалось сравнять счёт. Могли забить и второй мяч. Однако могли и пропустить.

— Какая из команд была ближе к победе?

— У обеих были шансы. Что на табло, то и заслужили, — приводит слова Адиева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

После 28 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 26 очков.