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«Что на табло, то и заслужили». Тренер «Химок» Адиев высказался о матче с «Оренбургом»

«Что на табло, то и заслужили». Тренер «Химок» Адиев высказался о матче с «Оренбургом»
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Исполняющий обязанности главного тренера подмосковных «Химок» Магомед Адиев прокомментировал ничейный результат матча с «Оренбургом» (1:1) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
Химки
Химки
1:0 Караташ – 52'     1:1 Руденко – 79'    

— Первые 10-15 минут прошли с преимуществом хозяев. Мы приспосабливались к искусственному полю, допускали технические ошибки. Потом привыкли, неплохо комбинировали минут 25-30, имели подходы и моменты. К сожалению, второй тайм начался на встречных курсах, и в одной из атак «Оренбург» забил. Игра потеряла цельность, тактические аспекты отошли на второй план, но с помощью замен нам удалось сравнять счёт. Могли забить и второй мяч. Однако могли и пропустить.
— Какая из команд была ближе к победе?
— У обеих были шансы. Что на табло, то и заслужили, — приводит слова Адиева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

После 28 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 26 очков.

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