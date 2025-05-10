Юрген Клопп посетит матч «Парижа» и «Аяччо» — L’Équipe

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, работающий глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл», посетит матч 34-го тура Лиги 2, в котором на стадионе «Шарлети» сыграют «Париж» и «Аяччо». Об этом сообщает L’Équipe.

Ранее «Ред Булл» в сотрудничестве с семьёй Арно приобрёл часть акций столичной команды, Клопп помогает курировать футбольные клубы, принадлежащие австрийскому производителю энергетических напитков. В январе специалист посетил игру парижан с «Амьеном».

Сообщается, что бывший наставник «красных» будет присутствовать на матче в компании экс-футболиста сборной Германии Марио Гомеса, работающего в технической роли по надзору за футбольными операциями компании «Ред Булл», а также входящего в совет директоров «Парижа».

За тур до конца сезона парижане идут на втором месте в Лиге 2, имея в активе 66 очков. Ранее команда досрочно обеспечила себе выход в высший дивизион французского первенства.