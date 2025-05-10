Адиев: ситуация в «Химках» подогревается общественностью и СМИ, а наше дело — футбол

Исполняющий обязанности главного тренера подмосковных «Химок» Магомед Адиев высказался о выходе аргентинского полузащитника Лукаса Веры в основном составе на матч с «Оренбургом» (1:1) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

— Вера сегодня вышел в стартовом составе, хотя «Химки» и «Оренбург» спорят насчёт его трансфера. Правильно было включать Лукаса в состав?

— Вера не находится внутри споров. На остальное не обращаем внимания. Мы спортсмены, профессионально готовимся к матчам, финансами занимается менеджмент клуба. Проблему руководители, как понимаю, хотят решить, и, надеюсь, у них это получится.

— Насколько подобное влияет на команду?

— На минувшей неделе никаких трудностей не было, никто из ребят про деньги слова не сказал, готовились к матчу. Ситуация больше подогревается общественностью и журналистами, а наше дело — футбол. Мы хотим дать результат, — приводит слова Адиева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что подмосковные «Химки» до сих пор не выплатили «Оренбургу» 50 млн рублей за переход полузащитника Лукаса Веры.

Также в середине апреля 2025 года команда бойкотировала тренировки из-за задержек зарплаты. Ситуация с бойкотом тренировок игроками «Химок» разрешилась после визита на базу клуба президента РПЛ Александра Алаева. 18 апреля футболисты приступили к тренировочным занятиям.