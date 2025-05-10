«Интер» достиг принципиальной договорённости с Луисом Энрике о контракте — Скира

Итальянский «Интер» близок к подписанию бразильского вингера Луиса Энрике из «Марселя». Как сообщает инсайдер Николо Скира в своём аккаунте в X (бывший Twitter), миланцы согласовали с 23-летним футболистом контракт до 2030 года.

По данным источника, стороны договорились о долгосрочном соглашении с окладом € 2,5 млн в год. Теперь финалисту Лиги чемпионов УЕФА предстоит договориться с «Марселем» о сумме трансфера для завершения сделки.

Луис Энрике выступает за свой нынешний клуб с сентября 2020 года. Ранее сообщалось, что главный тренер «Интера» Симоне Индзаги видит бразильского вингера на позиции правого латераля.