«Ничья как ничья». Тренер «Оренбурга» Слишкович высказался о матче с «Химками»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился впечатлениями от прошедшего матча с подмосковными «Химками» (1:1) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Ничья как ничья. Думаю, игра могла пойти в любую сторону. Был открытый футбол, были шансы и у нас, и у соперника. Плюс‑минус закономерный результат. Я всем доволен. Знаю, что ребята играют на максимум. Игроки хотели добиться лучшего, но, к сожалению, не получилось.

Замены в атаке? Видно, что Брайан Мансилья устал, нужна была свежая кровь. Когда Степан Оганесян и Ацамаз Ревазов вышли на поле, они создали проблемы через фланги, особенно Ревазов, но мы каждый раз опаздывали в штрафной», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После 28 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 26 очков.