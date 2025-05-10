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«Ничья как ничья». Тренер «Оренбурга» Слишкович высказался о матче с «Химками»

«Ничья как ничья». Тренер «Оренбурга» Слишкович высказался о матче с «Химками»
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился впечатлениями от прошедшего матча с подмосковными «Химками» (1:1) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
Химки
Химки
1:0 Караташ – 52'     1:1 Руденко – 79'    

«Ничья как ничья. Думаю, игра могла пойти в любую сторону. Был открытый футбол, были шансы и у нас, и у соперника. Плюс‑минус закономерный результат. Я всем доволен. Знаю, что ребята играют на максимум. Игроки хотели добиться лучшего, но, к сожалению, не получилось.

Замены в атаке? Видно, что Брайан Мансилья устал, нужна была свежая кровь. Когда Степан Оганесян и Ацамаз Ревазов вышли на поле, они создали проблемы через фланги, особенно Ревазов, но мы каждый раз опаздывали в штрафной», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После 28 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 26 очков.

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