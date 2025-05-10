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Два игрока «Спартака» — в топ-5 по передачам под удар в РПЛ весной, лидер — из «Оренбурга»

Два игрока «Спартака» — в топ-5 по передачам под удар в РПЛ весной, лидер — из «Оренбурга»
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Футболисты московского «Спартака» Эсекьель Барко и Маркиньос входят в пятёрку лучших футболистов Российской Премьер-Лиги по числу передач под удар с игры в весенней части Российской Премьер-Лиги. Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, у аргентинца и бразильца соответственно 18 и 16 таких пасов.

По данным источника, лидером рейтинга является полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский, у которого 27 подобных действий. В число лучших игроков весенней части РПЛ по передачам под удар также входят бразильцы Бителло из «Динамо» и Вендел из «Зенита».

Лидеры по количеству передач под удар с игры в весенней части РПЛ:

1. Дмитрий Рыбчинский («Оренбург») — 27.
2. Бителло («Динамо» Москва) — 20.
3. Эсекьель Барко («Спартак») — 18.
4-6. Маркиньос («Спартак») — 16.
4-6. Вендел («Зенит») — 16.
4-6. Николай Комличенко («Ростов») — 16.

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