«Балтика» потеряла очки в матче 32-го тура Первой лиги с «Черноморцем»

Завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Команды так не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

После 32 сыгранных матчей «Черноморец» располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 58 очков. «Балтика» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 67 очков.