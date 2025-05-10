«Балтика» потеряла очки в матче 32-го тура Первой лиги с «Черноморцем»
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Завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 0:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 32-й тур
10 мая 2025, суббота. 16:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград
Команды так не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.
После 32 сыгранных матчей «Черноморец» располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 58 очков. «Балтика» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 67 очков.
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