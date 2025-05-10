«Наш с клубом медовый месяц ещё не закончился». Анчелотти — об отношениях с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти во время пресс-конференции перед матчем 35-го тура испанской Примеры с «Барселоной» ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с «Королевским клубом» на фоне слухов о его будущем уходе из команды.

«Наш с клубом медовый месяц ещё не закончился. Он будет продолжаться вечно, больше добавить нечего. «Реал», как и «Милан», — это команды, которые останутся в моём сердце дольше, чем другие, из-за времени, проведённого здесь. Дело в том, что я чувствую себя здесь очень хорошо. Как тренер не могу сказать больше, но медовый месяц продолжается. Вначале много страсти, но потом — ещё много всего», — приводит слова Анчелотти sport.es.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист покинет свой пост после «эль класико». Игра состоится 11 мая, «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги (79 очков), «Реал» идёт на втором месте (75 баллов).