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«Балтика» вернулась в РПЛ спустя один сезон

«Балтика» вернулась в РПЛ спустя один сезон
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Калининградская «Балтика» обеспечила себе место в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026. Команда вернулась из Первой лиги спустя один сезон после вылета.

После ничьей в матче 32-го тура Первой лиги с новороссийским «Черноморцем» подопечные Андрея Талалаева обеспечили себе место в двойке сильнейших команд чемпионата.

После 32 сыгранных матчей «Черноморец» располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 58 очков. «Балтика» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 67 очков. На третьем месте находится московское «Торпедо» с 58 очками после 31 игры.

Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 32-й тур
10 мая 2025, суббота. 16:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград
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