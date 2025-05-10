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Хольштайн — Фрайбург, результат матча 10 мая 2025, счёт 1:2, Бундеслига 2024-2025

«Фрайбург» победил «Хольштайн» и закрепился в зоне Лиги чемпионов в таблице Бундеслиги
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Завершился матч предпоследнего, 33-го тура чемпионата Германии между «Хольштайном» и «Фрайбургом». Встреча проходила на стадионе «Хольштайн» (Киль, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Роберт Шредер из Ганновера. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Германия — Бундеслига . 33-й тур
10 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Хольштайн
Киль
Окончен
1 : 2
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Розенбом – 24'     1:1 Манзамби – 45+2'     1:2 Хёлер – 58'    

На 24-й минуте защитник «Хольштайна» Лассе Розенбом вывел свою команду вперёд. На 45+2-й минуте полузащитник гостей Йохан Манзамби восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте вышедший на замену хавбек Лукас Хёлер принёс «Фрайбургу» волевую победу.

После 33 матчей «Фрайбург» с 55 очками занимает в турнирной таблице Бундеслиги четвёртое место, гарантирующее право на участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА на будущий год. «Хольштайн» остался на 17-м месте с 25 очками и официально вылетел во вторую Бундеслигу.

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