«Фрайбург» победил «Хольштайн» и закрепился в зоне Лиги чемпионов в таблице Бундеслиги

Завершился матч предпоследнего, 33-го тура чемпионата Германии между «Хольштайном» и «Фрайбургом». Встреча проходила на стадионе «Хольштайн» (Киль, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Роберт Шредер из Ганновера. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

На 24-й минуте защитник «Хольштайна» Лассе Розенбом вывел свою команду вперёд. На 45+2-й минуте полузащитник гостей Йохан Манзамби восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте вышедший на замену хавбек Лукас Хёлер принёс «Фрайбургу» волевую победу.

После 33 матчей «Фрайбург» с 55 очками занимает в турнирной таблице Бундеслиги четвёртое место, гарантирующее право на участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА на будущий год. «Хольштайн» остался на 17-м месте с 25 очками и официально вылетел во вторую Бундеслигу.