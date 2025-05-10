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ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ
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Сегодня, 10 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Бистрович, Жемалетдинов, Глебов, Кисляк, Гаич, Мусаев.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Кайо, Оласа, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марко Николича набрала 52 очка за 27 туров. «Краснодар» заработал 61 очко после 27 игр и располагается на первой строчке.

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