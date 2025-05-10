«Балтика» выступила с заявлением о своём возвращении в РПЛ

Пресс-служба калининградской «Балтики» выступила с заявлением после возвращения в Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2025/2026.

«Мы вернулись в элиту! Теперь официально — балтийцы, мы в РПЛ! Благодарим каждого, кто причастен к этому важнейшему успеху: генерального спонсора «Ростех», правительство Калининградской области, всех наших партнёров, руководство и работников клуба, тренерский штаб и футболистов, и, конечно же, вас — наши дорогие болельщики! Вперёд, балтийцы!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

После ничьей в матче 32-го тура Первой лиги с новороссийским «Черноморцем» (0:0) подопечные Андрея Талалаева обеспечили себе место в двойке сильнейших команд чемпионата.

После 32 сыгранных матчей «Черноморец» располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 58 очков. «Балтика» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 67 очков. На третьем месте находится московское «Торпедо» с 58 очками после 31 игры.