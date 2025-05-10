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Вердер — РБ Лейпциг, результат матча 10 мая 2025, счёт 0:0, Бундеслига 2024-2025

«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вердером» и лишился шансов на попадание в зону ЛЧ
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Завершился матч предпоследнего, 33-го тура чемпионата Германии между «Вердером» и «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Вонинвест Везерштадион» (Бремен, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бастиан Данкерт. Игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Германия — Бундеслига . 33-й тур
10 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг

В параллельном матче «Фрайбург» одержал выездную победу над «Хольштайном» (2:1). Таким образом, «РБ Лейпциг» лишился теоретических шансов на попадание в топ-4 по итогам чемпионата и участие в Лиге чемпионов УЕФА — 2025/2026.

«РБ Лейпциг» с 51 очком в 33 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице. «Вердер» располагается на восьмой строчке, у команды 48 очков.

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