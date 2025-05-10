«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вердером» и лишился шансов на попадание в зону ЛЧ

Завершился матч предпоследнего, 33-го тура чемпионата Германии между «Вердером» и «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Вонинвест Везерштадион» (Бремен, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бастиан Данкерт. Игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

В параллельном матче «Фрайбург» одержал выездную победу над «Хольштайном» (2:1). Таким образом, «РБ Лейпциг» лишился теоретических шансов на попадание в топ-4 по итогам чемпионата и участие в Лиге чемпионов УЕФА — 2025/2026.

«РБ Лейпциг» с 51 очком в 33 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице. «Вердер» располагается на восьмой строчке, у команды 48 очков.