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Низовцев: в прошлом сезоне Калининград почувствовал вкус РПЛ, а теперь «Балтика» вернулась

Низовцев: в прошлом сезоне Калининград почувствовал вкус РПЛ, а теперь «Балтика» вернулась
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Бывший тренер «Балтики» Игорь Низовцев прокомментировал возвращение калининградского клуба в Российскую Премьер-Лигу.

«В прошлом сезоне Калининград почувствовал вкус Премьер-Лиги, но «Балтика» вылетела. Теперь команда заслуженно возвращается, и, конечно, можно ждать заполненный стадион на домашних матчах «Балтики» в РПЛ. Раз даже на матч с «Торпедо» в Первой лиге приходят 30 тысяч зрителей.

Но все понимают, что команде нужно усиление. Уровень РПЛ сильно выше, также «Балтике» необходимо учесть ошибки прошлого сезона. Но эта команда никогда не была мальчиками для битья, даже когда вылетала», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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