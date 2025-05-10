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«Конечная цель ещё не достигнута». Гендиректор «Балтики» — о возвращении в РПЛ

«Конечная цель ещё не достигнута». Гендиректор «Балтики» — о возвращении в РПЛ
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал возвращение калининградского клуба в Российскую Премьер-Лигу.

«Поздравляем всех балтийцев с выходом в РПЛ! Мы сделали это все вместе! Но конечная цель ещё не достигнута, а она у нас одна — первое место! И мы обязательно сделаем всё, чтобы в субботу добиться поставленной задачи!» — приводит слова Измайлова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

После ничьей в матче 32-го тура Первой лиги с новороссийским «Черноморцем» (0:0) подопечные Андрея Талалаева обеспечили себе место в двойке сильнейших команд чемпионата.

После 32 сыгранных матчей «Черноморец» располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 58 очков. «Балтика» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 67 очков. На третьем месте находится московское «Торпедо» с 58 очками после 31 игры.

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