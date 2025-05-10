ЦСКА переиграл «Чертаново» в матче женской Суперлиги
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Футболистки «Чертаново» уступили ЦСКА в 9-м туре женской Суперлиги. Игра состоялась на стадионе «Арена Чертаново» в Москве, победу со счётом 2:0 отпраздновали представительницы армейского клуба.
Россия — Суперлига (ж) . 9-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Чертаново (ж)
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Яковлева – 48' 0:2 Братко – 62'
Дарья Яковлева открыла счёт на 48-й минуте, а на 62-й преимущество команды удвоила Екатерина Братко.
После этой игры ЦСКА возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги, в активе команды 22 балла. «Чертаново» с шестью очками находится на 10-й строчке.
Напомним, футболистки ЦСКА дважды выигрывали чемпионат России, три раза брали национальный Кубок, один раз завоевали Суперкубок страны. Действующим победителем первенства является «Зенит».
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