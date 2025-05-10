ЦСКА переиграл «Чертаново» в матче женской Суперлиги

Футболистки «Чертаново» уступили ЦСКА в 9-м туре женской Суперлиги. Игра состоялась на стадионе «Арена Чертаново» в Москве, победу со счётом 2:0 отпраздновали представительницы армейского клуба.

Дарья Яковлева открыла счёт на 48-й минуте, а на 62-й преимущество команды удвоила Екатерина Братко.

После этой игры ЦСКА возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги, в активе команды 22 балла. «Чертаново» с шестью очками находится на 10-й строчке.

Напомним, футболистки ЦСКА дважды выигрывали чемпионат России, три раза брали национальный Кубок, один раз завоевали Суперкубок страны. Действующим победителем первенства является «Зенит».