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В «Кубани» отреагировали на новость, что «Черноморец» может выступать на их стадионе в РПЛ

В «Кубани» отреагировали на новость, что «Черноморец» может выступать на их стадионе в РПЛ
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В пресс-службе краснодарской «Кубани» прокомментировали слухи о том, что новороссийский «Черноморец» сможет проводить домашние матчи сезона-2025/2026 на стадионе «Кубань» в случае выхода в Российскую Премьер-Лигу.

— Появилась информация, что «Черноморец» в случае выхода в РПЛ рассматривает использование стадиона ФК «Кубань».
— Это стадион Министерства спорта Краснодарского края. Это не наша собственность, решать краевым властям, — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Кубани».

Ранее сообщалось, что «Черноморец» может быть не допущен в РПЛ из-за несоответствия домашнего стадиона требованиям лиги.

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