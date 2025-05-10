«Манчестер Сити» потерял очки в матче 36-го тура АПЛ с «Саутгемптоном»

Завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Сент-Мэри» (Саутгемптон, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

После этой игры в активе «Манчестер Сити» стало 65 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» с 12 очками располагается на последней строчке и уже потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ.