«Комо» под руководством Фабрегаса повторил достижение «Лацио» 1973 года

Футбольный клуб «Комо» со счётом 3:1 обыграл «Кальяри» в матче 36-го тура итальянской Серии А. Коллектив из Ломбардии стал лишь вторым новичком чемпионата Италии, выигравшим шесть поединков подряд, после «Лацио» в 1973 году. Об этом сообщает Opta Sports.

До встречи с сардинцами «Комо» переиграл «Монцу» (3:1), «Торино» (1:0), «Лечче» (3:0), «Дженоа» (1:0) и «Парму» (1:0).

Главным тренером «Комо» является бывший футболист «Арсенала», «Барселоны», «Челси», «Монако» и сборной Испании Сеск Фабрегас. Коллектив находится на 10-м месте в турнирной таблице Серии А за два тура до конца сезона (48 очков).