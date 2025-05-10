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«Комо» под руководством Фабрегаса повторил достижение «Лацио» 1973 года

«Комо» под руководством Фабрегаса повторил достижение «Лацио» 1973 года
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Футбольный клуб «Комо» со счётом 3:1 обыграл «Кальяри» в матче 36-го тура итальянской Серии А. Коллектив из Ломбардии стал лишь вторым новичком чемпионата Италии, выигравшим шесть поединков подряд, после «Лацио» в 1973 году. Об этом сообщает Opta Sports.

Италия — Серия А . 36-й тур
10 мая 2025, суббота. 16:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
3 : 1
Кальяри
Кальяри
0:1 Адопо – 22'     1:1 Какере – 40'     2:1 Стрефезза – 45+2'     3:1 Кутроне – 77'    

До встречи с сардинцами «Комо» переиграл «Монцу» (3:1), «Торино» (1:0), «Лечче» (3:0), «Дженоа» (1:0) и «Парму» (1:0).

Главным тренером «Комо» является бывший футболист «Арсенала», «Барселоны», «Челси», «Монако» и сборной Испании Сеск Фабрегас. Коллектив находится на 10-м месте в турнирной таблице Серии А за два тура до конца сезона (48 очков).

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