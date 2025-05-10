Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Обляков высказался о предстоящем матче с «Краснодаром»

Игрок ЦСКА Обляков высказался о предстоящем матче с «Краснодаром»
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится сегодня, 10 мая, начало — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
0 : 0
Краснодар
Краснодар

«У них есть определённый стиль футбола, они его проповедуют — играют через пас и много прессингуют. Я смотрел их матч с «Зенитом», у «Краснодара» неплохо шла игра первые 15 минут. Когда забили мяч, ход переломился — в футболе случаются разные вещи. В целом это команда с качественными игроками и сильными исполнителями, но мы не слабее их. Предстоящий матч пройдёт дома — будем играть только на победу, отдадим все силы», — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

Материалы по теме
Обляков рассказал, что повлияло на подъём ЦСКА в весенней части сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android