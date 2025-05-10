Игрок ЦСКА Обляков высказался о предстоящем матче с «Краснодаром»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится сегодня, 10 мая, начало — в 19:30 мск.

«У них есть определённый стиль футбола, они его проповедуют — играют через пас и много прессингуют. Я смотрел их матч с «Зенитом», у «Краснодара» неплохо шла игра первые 15 минут. Когда забили мяч, ход переломился — в футболе случаются разные вещи. В целом это команда с качественными игроками и сильными исполнителями, но мы не слабее их. Предстоящий матч пройдёт дома — будем играть только на победу, отдадим все силы», — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.