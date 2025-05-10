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Сельта — Севилья, результат матча 10 мая 2025, счёт 3:2, Ла Лига 2024-2025

«Сельта» победила «Севилью» в Ла Лиге, играя больше тайма в меньшинстве
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Завершился матч 35-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Севильей». Встреча проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в городе Виго (Испания). В качестве главного арбитра игру обслуживал Пабло Гонсалес Фуэртес. Победу со счётом 3:2 праздновали хозяева поля.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:15 МСК
Сельта
Виго
Окончен
3 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Мориба – 19'     1:1 Гудель – 45+8'     2:1 Мингеса – 65'     3:1 Иглесиас – 90+1'     3:2 Салас – 90+8'    
Удаления: Алонсо – 45+6' / нет

На 19-й минуте полузащитник «Сельты» Илаш Мориба вывел свою команду вперёд. На 45+6-й минуте защитник хозяев Маркос Алонсо получил прямую красную карточку, после чего хавбек «Севильи» Неманья Гудель реализовал пенальти на 45+8-й минуте. Во второй половине игры «Сельте» удалось вырвать победу. Защитник Оскар Мингеса отличился на 65-й минуте. На 90+1-й минуте нападающий Борха Иглесиас забил третий гол «Сельты». На 90+8-й минуте латераль «Севильи» Кике Салас отыграл один мяч.

«Сельта» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 49 очками в 35 матчах. У «Севильи» осталось 38 очков. Команда располагается на 16-й строчке.

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