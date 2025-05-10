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ЦСКА рассказал, кто заменит дисквалифицированного Николича в матче с «Краснодаром»

ЦСКА рассказал, кто заменит дисквалифицированного Николича в матче с «Краснодаром»
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Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» командой будет руководить Радо Смилянич. Специалист заменит на бровке поля главного тренера Марко Николича, пропускающего встречу из-за дисквалификации.

«Сегодня руководить игрой команды будет Радо Смилянич. Марко Николич пропустит игру в связи с тем, что получил четвёртую жёлтую карточку в прошедшем туре с «Ахматом», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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