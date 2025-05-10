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Игрок «Балтики» Варатынов поделился эмоциями от возвращения команды в РПЛ

Игрок «Балтики» Варатынов поделился эмоциями от возвращения команды в РПЛ
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Защитник «Балтики» Сергей Варатынов высказался о возвращении команды в Российскую Премьер-Лигу после матча 32-го тура с «Черноморцем» (0:0).

Россия — Мелбет Первая лига . 32-й тур
10 мая 2025, суббота. 16:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград

«Эмоции положительные! Выход в РПЛ — это то, чего мы добивались весь сезон. Но самая главная задача, как по мне, — выиграть Первую лигу. Решить эту задачу можно уже в следующем матче против «Енисея».

Мы уже допустили ошибку перед своими болельщиками в игре с «Торпедо». Уверен, что в игре с «Енисеем» мы её не допустим. Мы обязательно возьмём чемпионство!» — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 32 матчей «Балтика» занимает первое место с 67 очками, опережая «Черноморец» и «Торпедо» на девять очков. У московской команды остаётся одна игра в запасе.

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