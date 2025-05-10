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Экс-игрок «Баварии» Швайнштайгер опубликовал трогательный пост, посвящённый Томасу Мюллеру

Экс-игрок «Баварии» Швайнштайгер опубликовал трогательный пост, посвящённый Томасу Мюллеру
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Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался о последнем домашнем матче для форварда мюнхенцев Томаса Мюллера. Напомним, ранее стало известно, что 35-летний воспитанник «Баварии» покинет клуб в конце сезона.

«Эпоха подходит к концу! В последний раз на «Альянц Арене» раздаётся грохот! Спасибо, Томас, за мгновения, проведённые с тобой в «Баварии», которые останутся незабываемыми. Многие будут скучать по тебе как на поле, так и за его пределами!» — написал Швайнштайгер на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В эти минуты проходит матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются «Бавария» и «Боруссия» М. Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

Германия — Бундеслига . 33-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Перерыв
1 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Кейн – 31'    
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