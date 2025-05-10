Экс-игрок «Баварии» Швайнштайгер опубликовал трогательный пост, посвящённый Томасу Мюллеру

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался о последнем домашнем матче для форварда мюнхенцев Томаса Мюллера. Напомним, ранее стало известно, что 35-летний воспитанник «Баварии» покинет клуб в конце сезона.

«Эпоха подходит к концу! В последний раз на «Альянц Арене» раздаётся грохот! Спасибо, Томас, за мгновения, проведённые с тобой в «Баварии», которые останутся незабываемыми. Многие будут скучать по тебе как на поле, так и за его пределами!» — написал Швайнштайгер на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В эти минуты проходит матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются «Бавария» и «Боруссия» М. Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.