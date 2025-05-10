«Подбрасываю монеты в воздух». Моуринью пошутил о том, как выбирает состав «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью во время пресс-конференции после матча 35-го тура турецкой Суперлиги с клубом «Истанбул Башакшехир» (4:1) в шутливой форме ответил на вопрос о своей методике выбора стартового состава команды на фоне частой ротации исполнителей.

«У меня есть 25 монет, я подбрасываю их в воздух (жестом изобразил бросок монеты). Те, которые остаются на столе, использую в игре. Те, что упали на пол, попадают на скамейку запасных. Так я это и делаю.

Я веселюсь в течение недели. Каждый день посещаю ночные клубы Стамбула, везде. А когда наступает время выбора состава, то я подбрасываю монеты с лицами футболистов [на них].

Те 11 монет, которые остаются на столе, играют. Всё просто», — приводит слова тренера Daily Mail.

После этой игры «Фенербахче» идёт на втором месте (78 очков), «Истанбул Башакшехир» находится на пятой строчке (51 балл).