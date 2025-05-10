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«Подбрасываю монеты в воздух». Моуринью пошутил о том, как выбирает состав «Фенербахче»

«Подбрасываю монеты в воздух». Моуринью пошутил о том, как выбирает состав «Фенербахче»
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью во время пресс-конференции после матча 35-го тура турецкой Суперлиги с клубом «Истанбул Башакшехир» (4:1) в шутливой форме ответил на вопрос о своей методике выбора стартового состава команды на фоне частой ротации исполнителей.

Турция — Суперлига . 35-й тур
09 мая 2025, пятница. 20:00 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Окончен
1 : 4
Фенербахче
Стамбул
0:1 Мюльдюр – 44'     0:2 Шкриньяр – 60'     0:3 Эн-Несири – 86'     1:3 Беяз – 90+1'     1:4 Айдын – 90+3'    

«У меня есть 25 монет, я подбрасываю их в воздух (жестом изобразил бросок монеты). Те, которые остаются на столе, использую в игре. Те, что упали на пол, попадают на скамейку запасных. Так я это и делаю.

Я веселюсь в течение недели. Каждый день посещаю ночные клубы Стамбула, везде. А когда наступает время выбора состава, то я подбрасываю монеты с лицами футболистов [на них].

Те 11 монет, которые остаются на столе, играют. Всё просто», — приводит слова тренера Daily Mail.

После этой игры «Фенербахче» идёт на втором месте (78 очков), «Истанбул Башакшехир» находится на пятой строчке (51 балл).

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