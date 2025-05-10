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Арсенал Т — Родина, результат матча 10 мая 2025, счет 0:1, Первая лига 2024-2025

«Родина» победила тульский «Арсенал» на выезде в матче 32-го тура Первой лиги
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Завершилась игра 32-го тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и московской «Родиной». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра матча выступал Антон Анопа из Благовещенска. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

Россия — Мелбет Первая лига . 32-й тур
10 мая 2025, суббота. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 1
Родина
Москва
0:1 Абдусаламов – 32'    

На 32-й минуте ударом из-за пределов штрафной гол забил форвард московской команды Магомедхабиб Абдусаламов.

«Родина» довела количество набранных в сезоне очков до 47 и поднялась на шестое место в турнирной таблице. Тульский «Арсенал» остался на 10-й строчке с 37 очками в 32 матчах. Возглавляет чемпионскую гонку «Балтика», у которой 67 очков.

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