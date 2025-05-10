«Родина» победила тульский «Арсенал» на выезде в матче 32-го тура Первой лиги

Завершилась игра 32-го тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и московской «Родиной». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра матча выступал Антон Анопа из Благовещенска. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

На 32-й минуте ударом из-за пределов штрафной гол забил форвард московской команды Магомедхабиб Абдусаламов.

«Родина» довела количество набранных в сезоне очков до 47 и поднялась на шестое место в турнирной таблице. Тульский «Арсенал» остался на 10-й строчке с 37 очками в 32 матчах. Возглавляет чемпионскую гонку «Балтика», у которой 67 очков.