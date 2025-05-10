ЦСКА показал специальную капитанскую повязку Акинфеева, посвящённую Дню Победы

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» в специальной капитанской повязке, посвящённой Дню Победы. Игра проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

Фото: ПФК ЦСКА

«На сегодняшний матч Игорь Акинфеев выйдет в особой капитанской повязке. На ней изображён прадед капитана Афанасий Дмитриевич Шинкаренко, рядовой стрелковой дивизии. Он прошёл войну, был награждён орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны II степени», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Напомним, контракт голкипера с ЦСКА рассчитан до 2026 года. Сейчас вратарю 39 лет. Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года, в составе команды он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА.