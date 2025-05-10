«Бавария» показала перформанс фанатов, посвящённый последнему домашнему матчу Мюллера

Пресс-служба «Баварии» опубликовала фотографию перформанса болельщиков клуба, посвящённого последнему домашнему матчу для форварда мюнхенцев Томаса Мюллера. Напомним, ранее стало известно, что 35-летний воспитанник «Баварии» покинет клуб в конце сезона.

Фото: ФК «Бавария»

«На протяжении 25 лет ты отдавал всё за наши цвета», — подписала фотографию пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

В эти минуты проходит матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются «Бавария» и «Боруссия» М. Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.