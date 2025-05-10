Результаты матчей 32-го тура Первой лиги сезона-2024/2025 10 мая

В субботу, 10 мая, состоялись четыре матча 32-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 10 мая:

«Енисей» — «Сокол» — 2:1;

«Черноморец» — «Балтика» — 0:0;

«Нефтехимик» — «Сочи» — 1:1;

«Арсенал» Тула — «Родина» — 0:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги с 67 очками в 32 матчах занимает «Балтика». Калининградцы уже обеспечили себе выход в Российскую Премьер-Лигу на будущий сезон. Второе и третье места занимают «Черноморец» и «Торпедо», набравшие по 58 очков, у москвичей при этом остаётся игра в запасе. В зоне вылета располагаются «Алания», «Сокол» и «Тюмень» (у всех по 26 очков).