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Нефтехимик — Сочи, результат матча 10 мая 2025, счет 1:1, Первая лига 2024-2025

«Сочи» не смог обыграть «Нефтехимик» в матче 32-го тура Первой лиги
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Завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Нефтехимик» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 32-й тур
10 мая 2025, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Кахидзе – 37'     1:1 Крамарич – 45'    

Первый гол в матче был забит на 38-й минуте. Отличился защитник «Нефтехимика» Александр Кахидзе. «Сочи» отыгрался на 45-й минуте. Автором забитого мяча стал словенский нападающий Мартин Крамарич.

После этой игры в активе «Нефтехимика» стало 35 очков. Команда поднялась на 12-е место в таблице чемпионата. «Сочи» с 57 очками расположился на четвёртой строчке.

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