«Сочи» не смог обыграть «Нефтехимик» в матче 32-го тура Первой лиги

Завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Нефтехимик» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче был забит на 38-й минуте. Отличился защитник «Нефтехимика» Александр Кахидзе. «Сочи» отыгрался на 45-й минуте. Автором забитого мяча стал словенский нападающий Мартин Крамарич.

После этой игры в активе «Нефтехимика» стало 35 очков. Команда поднялась на 12-е место в таблице чемпионата. «Сочи» с 57 очками расположился на четвёртой строчке.