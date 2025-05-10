«Сочи» не смог обыграть «Нефтехимик» в матче 32-го тура Первой лиги
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Завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Нефтехимик» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 1:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 32-й тур
10 мая 2025, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Кахидзе – 37' 1:1 Крамарич – 45'
Первый гол в матче был забит на 38-й минуте. Отличился защитник «Нефтехимика» Александр Кахидзе. «Сочи» отыгрался на 45-й минуте. Автором забитого мяча стал словенский нападающий Мартин Крамарич.
После этой игры в активе «Нефтехимика» стало 35 очков. Команда поднялась на 12-е место в таблице чемпионата. «Сочи» с 57 очками расположился на четвёртой строчке.
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