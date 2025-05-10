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Видеообзор победы «Зенита» в матче 28-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо»

Видеообзор победы «Зенита» в матче 28-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо»
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Сегодня, 10 мая, состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты санкт-петербургского клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Нино – 37'    

Видео доступно на странице «Зенита в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Единственный гол в матче на 37-й минуте забил бразильский защитник сине-бело-голубых Нино после подачи с углового, которую выполнил нападающий Педро.

«Зенит» довёл количество набранных очков в Российской Премьер-Лиге до 60 и до минимума сократил отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара», который набрал 61 очко. У «горожан» остаётся один матч в запасе. «Динамо» Махачкала с 27 очками в 28 играх располагается на 11-й строчке.

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