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Семак высказался о победе «Зенита» над махачкалинским «Динамо» в 28-м туре РПЛ

Семак высказался о победе «Зенита» над махачкалинским «Динамо» в 28-м туре РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные на выезде одержали победу над махачкалинским «Динамо» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Нино – 37'    

«Тяжёлый матч. Я думаю, здесь любой команде сложно играть. Не только дома «Динамо» может достойно сыграть и обыграть любого соперника, но и результаты выездных матчей показывают, что команда очень крепкая — в весенней части по забитым мячам достаточно высоко в таблице. Рад, что сегодня не пропустили, не позволили сопернику создать, но и сами сегодня не преуспели в созидании. Было много борьбы, много длинных передач. Я думаю, что мы долго подстраивались под поле. Здесь очень сложно на ведении, за счёт коротких передач двигать мяч», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Санкт-петербургский клуб довёл количество набранных очков в Российской Премьер-Лиге до 60 и до минимума сократил отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара», который набрал 61 очко. У «горожан» остаётся один матч в запасе. «Динамо» Махачкала с 27 очками в 28 играх располагается на 11-й строчке.

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