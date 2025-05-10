Семак высказался о победе «Зенита» над махачкалинским «Динамо» в 28-м туре РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные на выезде одержали победу над махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Тяжёлый матч. Я думаю, здесь любой команде сложно играть. Не только дома «Динамо» может достойно сыграть и обыграть любого соперника, но и результаты выездных матчей показывают, что команда очень крепкая — в весенней части по забитым мячам достаточно высоко в таблице. Рад, что сегодня не пропустили, не позволили сопернику создать, но и сами сегодня не преуспели в созидании. Было много борьбы, много длинных передач. Я думаю, что мы долго подстраивались под поле. Здесь очень сложно на ведении, за счёт коротких передач двигать мяч», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Санкт-петербургский клуб довёл количество набранных очков в Российской Премьер-Лиге до 60 и до минимума сократил отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара», который набрал 61 очко. У «горожан» остаётся один матч в запасе. «Динамо» Махачкала с 27 очками в 28 играх располагается на 11-й строчке.