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«Эмоции отрицательные». Игрок «Оренбурга» Рыбчинский — о ничьей с «Химками»

«Эмоции отрицательные». Игрок «Оренбурга» Рыбчинский — о ничьей с «Химками»
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Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский поделился эмоциями от прошедшего матча с подмосковными «Химками» (1:1) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Отметим, что Рыбчинский был признан лучшим игроком встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
Химки
Химки
1:0 Караташ – 52'     1:1 Руденко – 79'    

— Владели игрой, при счёте 1:0 могли дожимать, но пропустили гол из ничего. Обидно, но это футбол, так бывает. Сейчас каждый матч как финал. Настраивались на победу, но не хватило реализации, наверное, как всегда.

— Как относишься к награде лучшему игроку матча?
— Сейчас эмоции пока отрицательные, поэтому спасибо, что выбрали, но эмоции пока плохие, — сказал Рыбчинский в эфире «Матч ТВ».

После 28 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 26 очков.

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