«Эмоции отрицательные». Игрок «Оренбурга» Рыбчинский — о ничьей с «Химками»

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский поделился эмоциями от прошедшего матча с подмосковными «Химками» (1:1) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Отметим, что Рыбчинский был признан лучшим игроком встречи.

— Владели игрой, при счёте 1:0 могли дожимать, но пропустили гол из ничего. Обидно, но это футбол, так бывает. Сейчас каждый матч как финал. Настраивались на победу, но не хватило реализации, наверное, как всегда.

— Как относишься к награде лучшему игроку матча?

— Сейчас эмоции пока отрицательные, поэтому спасибо, что выбрали, но эмоции пока плохие, — сказал Рыбчинский в эфире «Матч ТВ».

После 28 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 12-е место, заработав 26 очков.