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Видео: сейв ногой Акинфеева, сделанный в матче 28-го тура РПЛ с «Краснодаром»

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Краснодар». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости в матче перерыв, счёт не открыт — 0:0.

Видео доступно на странице ЦСКА в телеграм-канале. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 18-й минуте матча голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев спас свою команду, ногой выбив мяч с ленточки.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марко Николича набрала 52 очка за 27 туров. «Краснодар» заработал 61 очко после 27 игр и располагается на первой строчке.