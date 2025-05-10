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Видео: сейв ногой Акинфеева, сделанный в матче 28-го тура РПЛ с «Краснодаром»

Видео: сейв ногой Акинфеева, сделанный в матче 28-го тура РПЛ с «Краснодаром»
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В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Краснодар». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости в матче перерыв, счёт не открыт — 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

Видео доступно на странице ЦСКА в телеграм-канале. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 18-й минуте матча голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев спас свою команду, ногой выбив мяч с ленточки.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марко Николича набрала 52 очка за 27 туров. «Краснодар» заработал 61 очко после 27 игр и располагается на первой строчке.

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