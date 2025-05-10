Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В Каспийске всегда тяжело играть». Латышонок — о матче с махачкалинским «Динамо»

«В Каспийске всегда тяжело играть». Латышонок — о матче с махачкалинским «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок поделился впечатлениями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Победу в этой игре одержал клуб с берегов Невы, голкипер был признан лучшим игроком поединка.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Нино – 37'    

«Чем «Динамо» сегодня удивило? Мы знали, что будет тяжёлая игра. В Каспийске всегда тяжело играть. Всё равно не получилось начало игры, в том числе из‑за того, что было жарко. В Санкт‑Петербурге +5, тут +25 было сегодня. Ребята чуть вначале задышали.

Буду ли следить за матчем ЦСКА и «Краснодара»? В любом случае сейчас мы будем в дороге. Если получится наблюдать, отлично. Нет — узнаем всё по прилёте. Во время игры устал, много эмоций потратил», — приводит слова Латышонка «Матч ТВ».

После этой игры «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ (60 очков), «Динамо» находится на 11-й строчке (27 баллов).

Материалы по теме
«Зенит» всё ещё в чемпионской гонке! Реализовали редкий шанс в Махачкале
«Зенит» всё ещё в чемпионской гонке! Реализовали редкий шанс в Махачкале
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android