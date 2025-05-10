«В Каспийске всегда тяжело играть». Латышонок — о матче с махачкалинским «Динамо»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок поделился впечатлениями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Победу в этой игре одержал клуб с берегов Невы, голкипер был признан лучшим игроком поединка.

«Чем «Динамо» сегодня удивило? Мы знали, что будет тяжёлая игра. В Каспийске всегда тяжело играть. Всё равно не получилось начало игры, в том числе из‑за того, что было жарко. В Санкт‑Петербурге +5, тут +25 было сегодня. Ребята чуть вначале задышали.

Буду ли следить за матчем ЦСКА и «Краснодара»? В любом случае сейчас мы будем в дороге. Если получится наблюдать, отлично. Нет — узнаем всё по прилёте. Во время игры устал, много эмоций потратил», — приводит слова Латышонка «Матч ТВ».

После этой игры «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ (60 очков), «Динамо» находится на 11-й строчке (27 баллов).