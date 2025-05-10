«Причины две: зависть или деньги». Семак — о слухах вокруг «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о нервозности команды на финальном отрезке Российской Премьер-Лиги.

— Сергей Богданович, скажите, в СМИ информация промелькнула про какую-то нервозность в команде. Как прокомментируете?

— Я думаю, что столько за мои семь лет здесь промелькало новостей, которые не имеют вообще никакой почвы… Я думаю, что для чего-то это люди делают. А причины две: или зависть, или деньги. Поэтому ничего нового не скажу, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 60 очками. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет одно очко. У «горожан» остаётся один матч в запасе.