«Ювентус» вдесятером упустил победу над «Лацио» в матче 36-го тура Серии А

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Масса. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился вничью — 1:1.

Первый гол был забит на 51-й минуте матча. Отличился французский нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани. «Лацио» забил ответный мяч на 90+6-й минуте. Автором гола стал полузащитник Матиас Весино.

Отметим, что гости играли в меньшинстве с 60-й минуты, когда с поля был удалён защитник Пьер Калюлю.

После этой игры в активе «Ювентуса» стало 64 очка. Туринцы поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» также с 64 очками располагается на пятой строчке.