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Гендиректор «Балтики»: мы обещали вернуть команду за сезон в РПЛ и сделали это!

Гендиректор «Балтики»: мы обещали вернуть команду за сезон в РПЛ и сделали это!
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов поделился эмоциями от возвращения калининградского клуба в Российскую Премьер-Лигу.

«Мы обещали вернуть команду за сезон в РПЛ и сделали это. Конечно, эмоции положительные!

Задача и обещание выполнены! Хочу поблагодарить калининградских болельщиков, такая поддержка не могла остаться без желаемого результата!

И, конечно, спасибо нашему генеральному спонсору «Ростех» и правительству Калининградской области за поддержку!

У нас отличная команда, которая смогла добиться успеха. Спасибо парням, тренерскому штабу и всему клубу за единство в стремлении к одной цели», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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