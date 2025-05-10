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Бавария — Боруссия М, результат матча 10 мая 2025, счёт 2:0, Бундеслига 2024-2025

«Бавария» победила «Боруссию» М в последнем домашнем матче Мюллера за клуб
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Завершился матч 33-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра игру обслуживал Свен Яблонски из Бремена. Победу со счётом 2:0 праздновали игроки «Баварии».

Германия — Бундеслига . 33-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Кейн – 31'     2:0 Олисе – 90'    

На 31-й минуте лучший бомбардир немецкой Бундеслиги Гарри Кейн вывел «Баварию» вперёд. На 90-й минуте вингер Майкл Олисе удвоил преимущество. 35-летний полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер вышел на поле с первых минут и был заменён на 83-й минуте. Данная игра стала для него последней на домашнем стадионе «Баварии». Напомним, летом он покинет клуб в статусе свободного агента.

«Бавария» довела количество набранных в сезоне очков до 79. Отрыв от второго места составляет восемь очков. «Боруссия» Мёнхенгладбах с 45 очками располагается на девятой строчке.

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