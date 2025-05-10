В «Балтике» рассказали, продолжат ли сотрудничество с главным тренером Талалаевым

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос о возможном продолжении сотрудничества с нынешним главным тренером команды Андреем Талалаевым.

— Есть ли планы на будущий сезон?

— Планы, конечно, есть, но сейчас мы пока говорим о плане, которого ещё не достигли — первом месте. Остальное будем готовы обсудить позже.

— Продолжите ли сотрудничество с Андреем Талалаевым?

— Главный тренер вывел команду в РПЛ, не вижу смысла обсуждать этот вопрос, — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После ничьей в матче 32-го тура Первой лиги с новороссийским «Черноморцем» (0:0) подопечные Андрея Талалаева обеспечили себе место в двойке сильнейших команд чемпионата, дающее право сыграть в РПЛ в сезоне-2025/2026.