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Кейн забил более 25 голов за сезон чемпионата в шестой раз за карьеру

Кейн забил более 25 голов за сезон чемпионата в шестой раз за карьеру
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил гол в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (2:0). Таким образом, на счету англичанина 25 голов в нынешнем сезоне высшего дивизиона чемпионата Германии. Это шестой сезон футболиста, когда он забивает 25 голов и более в розыгрыше первенства, в котором принимает участие. Об этом сообщает Squawka.

Германия — Бундеслига . 33-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Кейн – 31'     2:0 Олисе – 90'    

Ранее Кейн достигал подобного в составе «Тоттенхэма» в сезонах-2015/2016 (25 мячей), 2016/2017 (29), 2017/2018 (30) и 2022/2023 (30). В своей нынешней команде Кейн продолжил серию: в сезоне-2023/2024 он записал на свой счёт 36 голов.

Ранее «Бавария» досрочно выиграла чемпионат Германии, сейчас в её активе 79 очков.

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