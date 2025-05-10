Кейн забил более 25 голов за сезон чемпионата в шестой раз за карьеру

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил гол в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (2:0). Таким образом, на счету англичанина 25 голов в нынешнем сезоне высшего дивизиона чемпионата Германии. Это шестой сезон футболиста, когда он забивает 25 голов и более в розыгрыше первенства, в котором принимает участие. Об этом сообщает Squawka.

Ранее Кейн достигал подобного в составе «Тоттенхэма» в сезонах-2015/2016 (25 мячей), 2016/2017 (29), 2017/2018 (30) и 2022/2023 (30). В своей нынешней команде Кейн продолжил серию: в сезоне-2023/2024 он записал на свой счёт 36 голов.

Ранее «Бавария» досрочно выиграла чемпионат Германии, сейчас в её активе 79 очков.