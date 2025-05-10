ЦСКА — «Краснодар»: Гуарирапа вывел хозяев вперёд на 69-й минуте

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Краснодар». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 69-й минуте нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа открыл счёт в матче.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марко Николича набрала 52 очка за 27 туров. «Краснодар» заработал 61 очко после 27 игр и располагается на первой строчке.