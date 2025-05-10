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ЦСКА — Краснодар, результат матча 10 мая 2025, счет 1:0, РПЛ 2024-2025

«Краснодар» проиграл московскому ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ
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Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Армейцы одержали минимальную победу — 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

Единственный гол в матче был забит на 69-й минуте. Отличился венесуэльский нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.

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