«Краснодар» проиграл московскому ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ

Завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Армейцы одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 69-й минуте. Отличился венесуэльский нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.