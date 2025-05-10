«Вильярреал» на последних минутах вырвал победу в игре с «Жироной» в 35-м туре Ла Лиги

Завершился матч 35-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Вильярреалом». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал испанец Исидро Диас де Мера Эскудерос. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты гостевой команды.

Победный гол на 89-й минуте забил камерунский нападающий «Вильярреала» Этта Эйонг.

«Вильярреал» заработал 61 очко в 35 матчах и остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от «Бетиса», у которого остаётся матч в запасе, составляет четыре очка. «Жирона», в свою очередь, располагается на 15-й строчке с 38 очками. От зоны вылета команду отделяют шесть очков.