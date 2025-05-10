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«Астон Вилла» переиграла «Борнмут» в 36-м туре английской Премьер-лиги

«Астон Вилла» переиграла «Борнмут» в 36-м туре английской Премьер-лиги
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«Борнмут» уступил «Астон Вилле» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Победу в этой встрече отпраздновали футболисты команды из Бирмингема (1:0). Поединок прошёл на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Главным арбитром встречи был Стюарт Атвелл.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уоткинс – 45+6'    
Удаления: нет / Рэмси – 80'

Единственный гол в этом поединке забил Олли Уоткинс на 45+6-й минуте. На 80-й минуте гости остались в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку был удалён Джейкоб Рэмси.

После этой игры «Борнмут» идёт на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, в активе команды 53 балла. «Астон Вилла» находится на шестой позиции, у неё 63 балла.

Турнирная таблица АПЛ-2024/2025
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