«Астон Вилла» переиграла «Борнмут» в 36-м туре английской Премьер-лиги

«Борнмут» уступил «Астон Вилле» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Победу в этой встрече отпраздновали футболисты команды из Бирмингема (1:0). Поединок прошёл на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Главным арбитром встречи был Стюарт Атвелл.

Единственный гол в этом поединке забил Олли Уоткинс на 45+6-й минуте. На 80-й минуте гости остались в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку был удалён Джейкоб Рэмси.

После этой игры «Борнмут» идёт на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, в активе команды 53 балла. «Астон Вилла» находится на шестой позиции, у неё 63 балла.