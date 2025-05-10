Результаты матчей 33-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025 10 мая

В субботу, 10 мая, состоялись пять матчей 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Бундеслиги 10 мая:

«Бохум» — «Майнц» — 1:4;

«Хольштайн» — «Фрайбург» — 1:2;

«Унион» — «Хайденхайм» — 0:3;

«Вердер» — «РБ Лейпциг» — 0:0;

«Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 2:0.

Чемпионство в Германии досрочно оформила мюнхенская «Бавария». У команды 79 очков в 33 матчах. На второй строчке в турнирной таблице располагается «Байер» с 68 очками. Тройку лидеров замыкает «Айнтрахт», у которого 56 очков. В зоне вылета находятся «Хольштайн» (25 очков) и «Бохум» (22), которые уже потеряли теоретические шансы на сохранение прописки в Бундеслиге на будущий сезон.