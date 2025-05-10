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Результаты матчей РПЛ сезона-2024/2025 10 мая

Результаты матчей РПЛ сезона-2024/2025 10 мая
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Сегодня, 10 мая, состоялись три матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей РПЛ 10 мая:

«Оренбург» — «Химки» — 1:1;
«Динамо» Мх — «Зенит» — 0:1;
ЦСКА — «Краснодар» — 1:0.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 61 очко после 28 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 60 очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (55). В зоне вылета располагаются «Факел» (16) и «Оренбург» (19). В зоне стыковых матчей — «Пари НН» (23) и «Ахмат» (24).

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