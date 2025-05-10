Генич прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич отреагировал на победу московского ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев.

«Образцовый матч ЦСКА! Всё по делу», — написал Генич на личной странице в своём телегграм-канале.

Единственный гол в матче был забит на 69-й минуте. Отличился венесуэльский нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.