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Генич прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА

Генич прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич отреагировал на победу московского ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Образцовый матч ЦСКА! Всё по делу», — написал Генич на личной странице в своём телегграм-канале.

Единственный гол в матче был забит на 69-й минуте. Отличился венесуэльский нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После этой победы команда Марко Николича набрала 55 очков. «Краснодар» с 61 очком располагается на первой строчке, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.

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