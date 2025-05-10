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Олли Уоткинс побил рекорд Агбонлахора в Премьер-лиге

Олли Уоткинс побил рекорд Агбонлахора в Премьер-лиге
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Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс забил единственный мяч в поединке 36-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (1:0). Этот мяч стал для футболиста 74-м за «вилланов» в АПЛ. На это ему потребовалось 182 матча.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уоткинс – 45+6'    
Удаления: нет / Рэмси – 80'

Ранее рекорд по голам в составе «львов» за сезон высшего дивизиона чемпионата Англии принадлежал Гэбриэлу Агбонлахору, выступавшему за эту команду на взрослом уровне с 2005 по 2018 год. Экс-игрок «Астон Виллы» забил 74 мяча в АПЛ за 322 игры.

Уоткинс выступает за «Астон Виллу» с 2020 года, в 51 матче нынешнего клубного сезона на счету бомбардира 16 голов и 13 голевых передач. «Львы» идут на шестом месте в АПЛ (63 балла).

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